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00:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: странные симптомы у британских детей связывают с Covid-19

Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием, которое медики связывают с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 426 937+89 964
Скончалось301 370+5 118
Выздоровело1 583 419+42 955
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Источник: BBC News Русская служба

Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием, которое медики связывают с коронавирусом. В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация.

В Британии соответствующие симптомы проявились примерно у 100 детей. По данным исследований, аналогичные реакции имели место и в континентальной Европе.

Как предполагают медики, они вызваны запоздалой иммунной реакцией на вирус, похожий на возбудителя болезни Кавасаки.
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Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) — редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.

В апреле врачам Национальной системы здравоохранения Британии было рекомендовано обратить внимание на редкие, но опасные болезненные проявления у детей, после того как они были отмечены у восьми несовершеннолетних пациентов в Лондоне. Один 14-летний подросток тогда скончался.

Все они проходили лечение в лондонской детской клинике «Эвелина», и у всех были одинаковые симптомы: высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность, ломота во всем теле.
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Большинство из них не имели серьезных проблем с дыханием, однако семерым врачи предписали принудительную вентиляцию легких для облегчения сердечной деятельности и кровообращения.

Постинфекционный синдром

Врачи называют это новым феноменом, сходным с болезнью Кавасаки. Однако, в отличие от последней, он поражает не только дошкольников, но и подростков в возрасте до 16 лет, а в некоторых случаях вызывает тяжелые осложнения.

По мнению Лиз Уиттакер, практикующего врача и преподавателя детских инфекционных болезней и иммунологии в Имперском колледже Лондона, тот факт, что синдром проявил себя в разгар пандемии коронавируса, вероятно, указывает на связь этих двух явлений.

Мы проходим пик Covid-19, а через три или четыре недели наблюдаем пик нового заболевания. Это заставляет думать, что мы имеем дело с постинфекционным синдромом, вероятно, связанным с накоплением в организме антител.
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Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, указывает, что большинство детей, у которых проявились эти симптомы, хорошо реагируют на лечение и начинают выписываться домой.

Синдром пока является исключительно редким и не должен останавливать родителей, выпускающих детей из карантина, добавил ученый.

По словам профессора Винера, изучение данного синдрома поможет объяснить, почему некоторые дети тяжело переносят Covid-19, тогда как большинство не заражается или болеет бессимптомно.

Дети составляют 1−2% случаев коронавируса в Британии, и менее чем 500 из них понадобилась госпитализация.

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