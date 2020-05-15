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09:16 (мск), источник: RNS

На Курильских островах выявили первый случай коронавируса

На острове Кунашир Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации после обнаружения первого заражения новым коронавирусом, передает «Сахалин.инфо».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

«В рамках особого режима закрывается сообщение между Шикотаном и Кунаширом, при этом в аэропорт Менделеево продолжат прибывать воздушные суда, но их пассажиров не будут отправлять дальше», — говорится в сообщении.

Также указывается, что COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад.

«Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы — мазки из носа и горла. При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима», — пояснили в правительстве Сахалинской области.

По данным оперативного штаба на 14 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 9 974 — до 252 245. В общей сложности выздоровели 53 530 человек, зафиксировано 2 305 смертей, связанных с коронавирусом.

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