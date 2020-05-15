На Курильских островах выявили первый случай коронавируса

«В рамках особого режима закрывается сообщение между Шикотаном и Кунаширом, при этом в аэропорт Менделеево продолжат прибывать воздушные суда, но их пассажиров не будут отправлять дальше», — говорится в сообщении.
Также указывается, что COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад.
«Предварительный
По данным оперативного штаба на 14 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 9 974 — до 252 245. В общей сложности выздоровели 53 530 человек, зафиксировано 2 305 смертей, связанных с коронавирусом.