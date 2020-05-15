09:43 (мск), источник: ТАСС
Прокуратура Кузбасса проверяет жалобы медиков на невыплату вознаграждений
На опубликованном в интернете видеоролике работники станции скорой помощи в
КЕМЕРОВО, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после заявления работников станции скорой медицинской помощи в городе
«В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучении положенных выплат и отсутствии достаточных средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства. Ее проведение поручено прокуратуре г. Анжеро-Судженска», — говорится в сообщении.
Накануне работники станции скорой медицинской помощи в
На совещании 11 мая Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Кемеровской области по состоянию на пятницу зарегистрировано 307 случаев инфицирования, 96 пациентов выздоровели, 7 скончались.