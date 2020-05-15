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09:43 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Кузбасса проверяет жалобы медиков на невыплату вознаграждений

На опубликованном в интернете видеоролике работники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске заявили о нарушении своих прав.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

КЕМЕРОВО, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после заявления работников станции скорой медицинской помощи в городе Анжеро-Судженске о невыплате стимулирующих вознаграждений за работу с инфицированными коронавирусом и о нехватке средств индивидуальной защиты. Об этом сообщается в пятницу на сайте областной прокуратуры.

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«В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучении положенных выплат и отсутствии достаточных средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства. Ее проведение поручено прокуратуре г. Анжеро-Судженска», — говорится в сообщении.

Накануне работники станции скорой медицинской помощи в Анжеро-Судженске Кемеровской области опубликовали на портале YouTube обращение к властям, в котором заявили о готовности начать голодовку из-за невыплаты обещанных президентом РФ Владимиром Путиным стимулирующие вознаграждений за работу с пациентами с коронавирусом. Также медики заявили, о нехватке защитных костюмов и масок для работы в период пандемии, из-за чего им приходится стирать одноразовые халаты и маски, чтобы использовать повторно. Информация о заявлениях медиков была опубликована в местных СМИ. Областные власти пока официально не отреагировали на видеообращение.

На совещании 11 мая Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Кемеровской области по состоянию на пятницу зарегистрировано 307 случаев инфицирования, 96 пациентов выздоровели, 7 скончались.

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