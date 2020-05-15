В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Большая часть из них выявлена в Москве (4748), Московской области (945) и
Общее число случаев заражения коронавирусом по стране с начала эпидемии достигло 262 843.
За сутки с 13 на 14 мая в стране зафиксировали 9974 новых случая инфицирования в 84 регионах страны. Скончались 93 человека, вылечились — 5527 человек.
Ранее 15 мая стало известно, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. У жительницы Бурятии, которую выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на инфекцию, спустя 16 дней проявились симптомы ОРВИ. Анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции, женщину повторно госпитализировали.