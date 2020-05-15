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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Большая часть из них выявлена в Москве (4748), Московской области (945) и Санкт-Петербурге (541). За сутки зарегистрированы 113 летальных исходов, при этом 4696 человек полностью выздоровели.

Общее число случаев заражения коронавирусом по стране с начала эпидемии достигло 262 843.

За сутки с 13 на 14 мая в стране зафиксировали 9974 новых случая инфицирования в 84 регионах страны. Скончались 93 человека, вылечились — 5527 человек.

Ранее 15 мая стало известно, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. У жительницы Бурятии, которую выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на инфекцию, спустя 16 дней проявились симптомы ОРВИ. Анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции, женщину повторно госпитализировали.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 15.05
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