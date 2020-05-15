12:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Анантолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Бизнесмену и
«В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — говорится в сообщении Следственного комитета.
В СКР добавили, что следователи проверили показания на месте, а также провели очные ставки. В ходе них свидетели в присутствии Анатолия Быкова и его адвоката подтвердили данные ими ранее показания.
«Интерфакс» со ссылкой на источник ранее сообщал, что на очной ставке показания подтвердили Владимир Татаренков (предполагаемый организатор убийства) и Сергей Бакуров (вероятный исполнитель).
Анатолия Быкова задержали 7 мая, после чего суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, в 1994 году в Красноярске два киллера расстреляли предпринимателей Наумова и Войтенко, что стало ответом на покушение на Быкова. Возбуждено уголовное дело по ст. 102 УК РФ (убийство). Сам Анатолий Быков после задержания обвинил губернатора Красноярского края Александра Усса в сговоре против него.