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12:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Анантолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Бизнесмену и экс-депутату заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации убийства (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР) двух человек в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, сообщается на сайте СКР.

Источник: Артем Ленц / Коммерсантъ

«В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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Чем известен Анатолий Быков

В СКР добавили, что следователи проверили показания на месте, а также провели очные ставки. В ходе них свидетели в присутствии Анатолия Быкова и его адвоката подтвердили данные ими ранее показания.

«Интерфакс» со ссылкой на источник ранее сообщал, что на очной ставке показания подтвердили Владимир Татаренков (предполагаемый организатор убийства) и Сергей Бакуров (вероятный исполнитель).

Анатолия Быкова задержали 7 мая, после чего суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, в 1994 году в Красноярске два киллера расстреляли предпринимателей Наумова и Войтенко, что стало ответом на покушение на Быкова. Возбуждено уголовное дело по ст. 102 УК РФ (убийство). Сам Анатолий Быков после задержания обвинил губернатора Красноярского края Александра Усса в сговоре против него.

Подробности дела задержанного за убийство бизнесмена Быкова
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12:56 (мск)© Ньюстюб
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