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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проверит данные о невыплате надбавок самарским врачам

Прокуратура Самарской области проводит проверку после публикаций о том, что работающие с зараженными коронавирусом сотрудники скорой в регионе не получили апрельские выплаты, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. В четверг власти Самарской области отчитались, что всем медработникам в регионе перечислены положенные надбавки. В то же время в социальных сетях были опубликованы расчетные листы нескольких работников самарской скорой за апрель, где не указаны доплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

«Прокуратура Самарской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети Интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи в городе Самаре», — говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, прокуратура оценит законность начисления доплат медработникам, работающими с зараженными коронавирусом. «При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко объяснял, что, согласно постановлению правительства РФ, размер доплат медикам в регионе рассчитывается с момента первого контакта с зараженным и зависит от пропорционально отработанного времени. В то же время в пятницу на совещании Путин раскритиковал ход дополнительных выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом, заявив, что он назвал конкретные цифры выплат и не поручал считать часы.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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