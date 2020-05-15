18:08 (мск), источник: Секрет Фирмы
«Мы нашли тонну грязного белья». Хакеры потребовали $42 млн за компромат на Трампа
Хакерская группировка REvil, укравшая персональные данные американских звёзд
Ранее сообщалось, что в руках хакеров оказалась 756 гигабайт данных юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks. Контора сотрудничала с Мадонной, Элтоном Джоном, Леди Гагой и другими знаменитостями. Основателя фирмы юриста Аллена Грубмана называли самым влиятельным адвокатом в
Изначально REvil попросила за неразглашение данных, в том числе частной переписки, $21 млн. Но в конце недели они удвоили выкуп и пригрозили публикацией компромата на Трампа.
Они добавили, что избиратели «не захотят видеть президентом» Трампа после публикации этих данных. На перечисление денег хакеры дали главе государства одну неделю.
Грубман не ведёт переговоры с преступниками, а ФБР считает взлом актом международного терроризма, сообщили источники издания Page Six. Они считают сообщение хакеров странным: Трамп не был клиентом Грубмана ни до президентского срока, ни во время. Сам юрист участвовал в президентских кампаниях демократов Кори Букера и Камалы Харрис, поэтому считать его сторонником республиканца Трампа не приходится, отмечает Business Insider.
Если Grubman Shire Meiselas & Sacks пойдёт на требования преступников, то сама нарушит закон, считают в компании. Юристы отметили, что перевод хакерам денег не означает, что те не опубликуют документы.
Ранее REvil взломала британскую фирму Travelex, которая занимается обменом валюты. Чтобы избежать публикации данных, компания заплатила хакерам $2,3 млн в биткоинах. По собственным данным Grubman Shire Meiselas & Sacks, аналогичные атаки хакеры устроили на американскую телесеть HBO, сервис видеоконференций Zoom и судебную систему Техаса.
Артур Иванов