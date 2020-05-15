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18:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Мы нашли тонну грязного белья». Хакеры потребовали $42 млн за компромат на Трампа

Хакерская группировка REvil, укравшая персональные данные американских звёзд шоу-бизнеса, пригрозила выложить компромат на президента США Дональда Трампа. Преступники потребовали выкуп в $42 млн.

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что в руках хакеров оказалась 756 гигабайт данных юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks. Контора сотрудничала с Мадонной, Элтоном Джоном, Леди Гагой и другими знаменитостями. Основателя фирмы юриста Аллена Грубмана называли самым влиятельным адвокатом в шоу-бизнесе.

Изначально REvil попросила за неразглашение данных, в том числе частной переписки, $21 млн. Но в конце недели они удвоили выкуп и пригрозили публикацией компромата на Трампа.

«Следующий человек, информацию о котором мы опубликуем, — это Дональд Трамп. Там идёт речь о выборах, и мы нашли тонну грязного белья», — написали хакеры.

Они добавили, что избиратели «не захотят видеть президентом» Трампа после публикации этих данных. На перечисление денег хакеры дали главе государства одну неделю.

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Грубман не ведёт переговоры с преступниками, а ФБР считает взлом актом международного терроризма, сообщили источники издания Page Six. Они считают сообщение хакеров странным: Трамп не был клиентом Грубмана ни до президентского срока, ни во время. Сам юрист участвовал в президентских кампаниях демократов Кори Букера и Камалы Харрис, поэтому считать его сторонником республиканца Трампа не приходится, отмечает Business Insider.

Если Grubman Shire Meiselas & Sacks пойдёт на требования преступников, то сама нарушит закон, считают в компании. Юристы отметили, что перевод хакерам денег не означает, что те не опубликуют документы.

Ранее REvil взломала британскую фирму Travelex, которая занимается обменом валюты. Чтобы избежать публикации данных, компания заплатила хакерам $2,3 млн в биткоинах. По собственным данным Grubman Shire Meiselas & Sacks, аналогичные атаки хакеры устроили на американскую телесеть HBO, сервис видеоконференций Zoom и судебную систему Техаса.

Артур Иванов

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