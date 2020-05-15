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15 мая, источник: Lenta.Ru

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 516 360+102 763
Скончалось306 051+5 253
Выздоровело1 622 354+44 510
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Источник: РИА "Новости"

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1432.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4748 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 10 598.

По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 262 тысячи, 58 226 человек вылечились, 2418 — скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона зараженных. Более 300 тысяч человек умерли, более 1,6 миллиона излечились.

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