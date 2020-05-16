На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека

«По предварительным данным, в Георгиевске в субботу после полуночи водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, водитель которого выбрал небезопасную скорость движения в условиях населенного пункта. От столкновения оба транспортных средства загорелись», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель автомобиля. Установлено, что водитель УАЗа передвигался без пассажиров, звуковой сигнал и маяки включены не были, отметили в ведомстве.
По данным ведомства, к аварии привели непредоставление преимущества в движении и небезопасная скорость движения.