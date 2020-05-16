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09:04 (мск), источник: РИА Новости

На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека

ПЯТИГОРСК, 16 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем УАЗ скорой помощи и мотоциклом на Ставрополье, которые после столкновения загорелись, сообщает управление ГИБДД по региону.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, в Георгиевске в субботу после полуночи водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, водитель которого выбрал небезопасную скорость движения в условиях населенного пункта. От столкновения оба транспортных средства загорелись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель автомобиля. Установлено, что водитель УАЗа передвигался без пассажиров, звуковой сигнал и маяки включены не были, отметили в ведомстве.

По данным ведомства, к аварии привели непредоставление преимущества в движении и небезопасная скорость движения.

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