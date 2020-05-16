Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
09:43 (мск), источник: РИА Новости

Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Главный врач краевого онкологического диспансера в Чите ввел карантин из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

Коронавирус COVID-19
10:04 (мск)Еще 1 470 человек вылечились после коронавируса в Москве
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 543 975+99 305
Скончалось307 736+5 243
Выздоровело1 637 684+48 826
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«В краевом онкологическом диспансере введены временные карантинные мероприятия. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы», — говорится в сообщении.

Все контактные лица, уехавшие в районы края, контролируются медработниками центральных районных больниц.

По данным властей региона, на 16 мая в Забайкалье зарегистрировано 510 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 08:00 MSK, 16.05
 Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа
Врач: выход из самоизоляции приведет к фобиям
«Газпром» ждут санкции»: в США предупредили о «Севпотоке-2»
В ГД назвали «безумием» санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Британии опубликовали ответ посла РФ на статью о COVID-19
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что творилось в московском метро 85 лет назад (фото) Столичный метрополитен отмечает юбилей
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 436
Размышлизмы шли шлюзами мысли замысливались и размышляли о смыслах 174
Вот мне интересно. 118
Вот так просто 62
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Хочешь, чтобы медицина была доступной всегда? Конституция поможет
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Президент: «Бессмертный полк» и парад на Красной площади состоятся
В День Победы президент напомнил, что россияне непобедимы, – узнай
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь