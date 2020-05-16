Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

«В краевом онкологическом диспансере введены временные карантинные мероприятия. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы», — говорится в сообщении.
Все контактные лица, уехавшие в районы края, контролируются медработниками центральных районных больниц.
По данным властей региона, на 16 мая в Забайкалье зарегистрировано 510 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.