13:21 (мск), источник: ТАСС
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека. Это минимум за несколько недель
МАДРИД, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 102 человека умерли за сутки в Испании
Этот показатель стал минимальным с середины марта. 15 мая было объявлено о 138 умерших.
Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 563.
За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи
Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств
Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.
С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных