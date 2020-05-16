СК проводит обыски и допросы у фигурантов дела о провокации во время «Бессмертного полка»

«Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски», — сказала Петренко. В отношении них возбуждены уголовные дела.
По словам Петренко, установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. «Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии», — сообщила она.
Петренко рассказала, что в ходе обысков изъяты материалы, предметы и компьютерная техника, изучение которых дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. Один из фигурантов дела, Круглов, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 году — за кражу.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») после того, как во время виртуального шествия «Бессмертный полк» и на сайтах акции «Бессмертный полк» были размещены фотографии нацистских преступников, включая Гитлера и Гиммлера. Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.