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16:20 (мск), источник: ТАСС

СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах

В частности, такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 570 370+93 019
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следователи СК РФ в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом в субботу журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«В соответствии с поручением председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководителями следственных подразделений в регионах продолжаются проверки сведений о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам. Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов», — сказала Петренко.

Она пояснила, что в рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, которая касается порядка начисления денежных средств. Также следователи опрашивают должностных лиц, ответственных за осуществление выплат.

«В случае появления информации [в СМИ и интернете] о возможном нарушении прав медицинских работников незамедлительно будут приниматься соответствующие меры… вплоть до возбуждения уголовных дел при наличии оснований», — подчеркнула Петренко.

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