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16 мая, источник: Lenta.Ru

В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 614 135+90 482
Скончалось310 520+4 132
Выздоровело1 668 495+46 101
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что у всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на наличие вируса.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице превысило 1,5 тысячи и достигло 1503 человек.

Всего в Москве насчитывается более 138 тысяч выявленных случаев COVID-19 за все время. Более 26 тысяч человек уже выздоровели. В России зафиксировано более 272 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Источник:©Аргументы и факты
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