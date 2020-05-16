16 мая, источник: Lenta.Ru
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что у всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на наличие вируса.
Всего в Москве насчитывается более 138 тысяч выявленных случаев COVID-19 за все время. Более 26 тысяч человек уже выздоровели. В России зафиксировано более 272 тысяч случаев заболевания коронавирусом.