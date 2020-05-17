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02:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных

Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico. Эти данные включают 1,2 тыс. учетных записей должностных лиц и сотрудников, а также 15 тыс. других учетных записей специалистов по делам ЕС, подтвердил изданию Марсель Колайя, вице-президент парламента по политике в области IT.

Источник: AP 2020

«Огромное количество данных» включает в себя конфиденциальную информацию и зашифрованные пароли, добавил он. Колайя отказался сообщить, какая политическая группа была затронута. По данным Politico, речь идет о Европейской народной партии, крупнейшей политической фракции в парламенте.

Ее представитель Педро Лопес де Пабло подтвердил в электронном письме, что произошла утечка базы данных, содержащая адреса электронной почты и пароли.

Однако он добавил, что эта база данных устарела и содержит только информацию, «используемую людьми, которые были подписаны на наш старый сайт еще в 2018 году».

Напомним, в марте был подписан меморандум о создании кибернетических сил Евросоюза. Суть соглашения заключается в том, что в каждой из стран-подписантов будет действовать группа из гражданских и военных специалистов, которые должны быть готовы немедленно реагировать на возможную атаку. Документ подписали Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния.

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