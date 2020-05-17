В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

По его словам, медработники, получившие вред здоровью при борьбе с пандемией, получат от 670 тыс. до 2 млн руб. Министр также сообщил, что считает неправильным разделять умерших граждан по профессиональной принадлежности, поэтому Минздрав республики не сообщает отдельную статистику по погибшим от коронавируса врачам.
«По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это, действительно, трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции и других граждан нашей республики», — сказал Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову в Instagram. Он также отметил, что в Дагестане массовое заражение связано с игнорированием населения предупреждений специалистов, недоверие к информации об опасности вируса и несоблюдения мер самоизоляции.
Всего в Дагестане, по официальным данным, зарегистрировано 3280 случаев зараженных коронавирусом, 27 человек умерли. С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек.
Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника. Напомним, глава Федерального