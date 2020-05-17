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07:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 635 786+92 876
Скончалось311 821+4 125
Выздоровело1 693 685+56 612
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, медработники, получившие вред здоровью при борьбе с пандемией, получат от 670 тыс. до 2 млн руб. Министр также сообщил, что считает неправильным разделять умерших граждан по профессиональной принадлежности, поэтому Минздрав республики не сообщает отдельную статистику по погибшим от коронавируса врачам.

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«По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это, действительно, трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции и других граждан нашей республики», — сказал Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову в Instagram. Он также отметил, что в Дагестане массовое заражение связано с игнорированием населения предупреждений специалистов, недоверие к информации об опасности вируса и несоблюдения мер самоизоляции.

Всего в Дагестане, по официальным данным, зарегистрировано 3280 случаев зараженных коронавирусом, 27 человек умерли. С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек.

Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника. Напомним, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что врачи, которые работают с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния не уделяют внимание защите. По ее словам, это провоцирует массовые заражения медиков.

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