10:40 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявлено 9709 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9709 новых случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне прирост составил 9200 человек. Общее количество заразившихся достигло 281 750.
Умерли за последние сутки 94 человека, общее число погибших достигло 2631. Выздоровело 4207 человек, за все время — 67 373.
Больше всего новых случаев:
12 мая в России закончился нерабочий период. В Москве и области режим изоляции продлен до 31 мая, на тот же срок ограничения продлены в