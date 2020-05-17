Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
15Как Европа выходит из карантина
10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 9709 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9709 новых случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 637 130+82 332
Скончалось311 843+3 940
Выздоровело1 694 169+50 878
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Накануне прирост составил 9200 человек. Общее количество заразившихся достигло 281 750.

Умерли за последние сутки 94 человека, общее число погибших достигло 2631. Выздоровело 4207 человек, за все время — 67 373.

Больше всего новых случаев:

  • в Москве — 3855;
  • в Московской области — 907;
  • в Санкт-Петербурге — 451;
  • в Нижегородской области — 281;
  • в Свердловской области — 160.

12 мая в России закончился нерабочий период. В Москве и области режим изоляции продлен до 31 мая, на тот же срок ограничения продлены в Санкт-Петербурге. Россия входит в тройку стран по числу заболевших COVID-19. Первое место занимает США с 1,4 млн заразившихся и 88 тыс. погибших.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 17.05
 Какие обещания Путин не сдержал перед россиянами
Советский человек был готов умереть за это
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
Друг отца Хабиба: У Абдулманапа поражено 75% легких
Ведущий эпидемиолог КНР: власти не хотели говорить правду
Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США
Bloomberg изменил название статьи о смертности в России
В США заявили о полностью блокирующем коронавирус антителе
Здоровье
12 полезных продуктов, столь же вкусных, что и вредные Что можно есть (в умеренных количествах!), не беспокоясь о вреде для здоровья?
Hi-Tech
Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp И как понять, что вас заблокировали
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 602
Роскомнадзор предупреждает. 273
Вот мне интересно. 125
Замена масла "по времени", а не по пробегу... 69
Кино
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху», Роберт Паттинсон устраивает странную фотосессию, а Александр Петров учит котенка играть в мяч: продолжаем рассказывать и показывать, чем занимаются знаменитости во время самоизоляции
Новости партнеров
"Мы боремся с врагом"
Политика президентской помощи: поддержать семьи, сохранить занятость
Президентские пособия на детей от 3 до 7 лет получат свыше 2 млн семей
Президент России призвал помнить: ветераны боролись против смерти
Популярные темы на «Детях»
Сух. пайки 250
Наболело 145
Просто интересно про чих. 128
Чем Вы успокаиваетесь в период самоизоляции от наплыва негатива и страхов? 126
Леди
Звезды плюс-сайз, которые учат стильно одеваться Кроп-топы, total black и ультрамини — самые популярные тренды среди этих красоток.
Новости партнеров
Твое право на труд
Министр – президенту: в России создано 126 тысяч коек для лечения больных
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Как обновление Конституции сохранит все новые мощности медицины для людей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь