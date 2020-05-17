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11:11 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За сутки в столице COVID-19 подтвержден еще у 3855 человек

Все пациенты находятся под наблюдением врачей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 637 130+82 332
Скончалось311 843+3 940
Выздоровело1 694 169+50 878
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в столице выявили еще 3855 заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

42,5 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 5,7 процента — старше 80 лет. Еще 8,2 процента заболевших — дети. Все заболевшие, а также люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.

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Всего в столице насчитывается 142 824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня в столице пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в отделениях 72 федеральных, городских и частных стационаров общей мощностью свыше 25 тысяч коек. Также создаются временные госпитали. Там разместят около 10 тысяч коек, предназначенных для долечивания выздоравливающих. Они будут находиться на ВДНХ, в Экспоцентре на Красной Пресне, конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе. Туда будут направлять и пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома (например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими людьми из группы риска).

С 15 мая в Москве проходит массовое тестирование на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать около 70 тысяч жителей столицы. Участников тестирования определяют методом случайной выборки. Тесты проводят на базе 30 городских поликлиник во всех округах столицы.
Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870−45−09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 17.05
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