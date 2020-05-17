11:11 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
За сутки в столице COVID-19 подтвержден еще у 3855 человек
Все пациенты находятся под наблюдением врачей.
За последние сутки в столице выявили еще 3855 заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
42,5 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 5,7 процента — старше 80 лет. Еще 8,2 процента заболевших — дети. Все заболевшие, а также люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.
Всего в столице насчитывается 142 824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сегодня в столице пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в отделениях 72 федеральных, городских и частных стационаров общей мощностью свыше 25 тысяч коек. Также создаются временные госпитали. Там разместят около 10 тысяч коек, предназначенных для долечивания выздоравливающих. Они будут находиться на ВДНХ, в Экспоцентре на Красной Пресне,
С 15 мая в Москве проходит массовое тестирование на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать около 70 тысяч жителей столицы. Участников тестирования определяют методом случайной выборки. Тесты проводят на базе 30 городских поликлиник во всех округах столицы.
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