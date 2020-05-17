21:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Музыкант сыграл гитлеровскую партию
Фигуранты дела об оправдании нацизма раскаиваются в содеянном.
Стали известны некоторые подробности о фигурантах дела об оправдании нацизма, которые разместили фотографии главарей гитлеровской Германии на сайтах акции «Бессмертный полк». Трое из них, как сообщал СКР, раскаялись в содеянном. Однако некоторые, как выяснилось, и ранее размещали в соцсетях посты, оскорбляющие советских и российских деятелей.
В минувшую субботу Следственный комитет России (СКР) сообщил, что о своем раскаянии заявили три фигуранта уголовного дела, расследуемого по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (оправдание нацизма). Речь, напомним, идет о размещении на сайтах акции «Бессмертный полк» фотографий руководителя гитлеровской Германии Адольфа Гитлера, а также советского генерала Андрея Власова, служившего у немцев во время войны.
Так, Андрей Шабанов из Самары во время допроса признался, что с помощью персонального компьютера разместил в сервисе «Бессмертный полк онлайн» фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. «Раскаиваюсь, вину признаю полностью», — сказал он.
«Шутка не удалась», — сказал он. Господин Круглов также раскаялся и заверил, что «этого больше не повторится».
Самарский музыкант Андрей Шабанов является активным пользователем различных соцсетей. Музыканту 39 лет, он выступает в одном из местных джазовых оркестров, играя на саксофоне. Согласно профилю подозреваемого, он придерживается либертарианских взглядов. В настоящее время на странице Андрея Шабанова во «ВКонтакте» размещаются сотни комментариев пользователей сети, возмущенных поступком музыканта.
Самарец и ранее на своих страницах в соцсетях размещал посты, оскорбляющие как российских государственных деятелей, так и рядовых граждан. В частности, он уничижительно отзывался о людях, носящих георгиевскую ленту. Саксофонист также ставил под сомнение достижения космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, называя их «здоровыми от природы животными, которых закинули в “неведомую хрень”». Андрей Шабанов состоит в сообществе местного отделения Либертарианской партии России.
Коллеги Андрея Шабанова полагают, что активной критикой властей саксофонист пытался привлечь к себе внимание.
Дмитрий Дмитриев, выступающий вместе с Андреем Шабановым в джазовом оркестре, отзывается о задержанном как о хорошем музыканте. «Свои взгляды Андрей Шабанов нам никогда не навязывал. Могу сказать, что он является прекрасным саксофонистом. Что у человека внутри, сказать сложно. Возможно, сказались бытовые проблемы. У Андрея не самые лучшие условия жизни: старый дом, непростое финансовое положение. Также он имеет инвалидность, это давние проблемы с
Депутат Самарской городской думы Александр Сидоров назвал поступок музыканта чудовищным. «Таким вещам не должно быть оправданий. Есть определенная черта, за которую здравомыслящий человек не должен переходить. А если свобода переходит во вседозволенность, последствия для общества могут быть очень печальными. Настораживает то, что подобных поступков становится все больше», — полагает депутат.
Ульяновцу Вячеславу Круглову, разместившему фото нацистов на сайте «Бессмертного полка», 23 года. Известно, что он ранее работал официантом в ресторане. По данным СКР, ульяновец уже привлекался к уголовной ответственности за экстремистские деяния (250 часов принудительных работ) и за мелкую кражу (штраф). Вячеслав Круглов состоит в местном сообществе сторонников Алексея Навального. По данным источника, Вячеслав Круглов пока остается в Ульяновске в статусе подозреваемого.
20-летний волгоградец Денис Воронцов ранее работал волонтером местного штаба Алексея Навального. В сентябре 2018 года после митинга против пенсионной реформы, организованного штабами оппозиционера по всей стране, молодой человек был арестован на пять суток как участник несогласованного массового мероприятия.
Годом ранее, будучи несовершеннолетним, он привлекался к административной ответственности по той же статье, тогда Дениса Воронцова оштрафовали на 10 тыс. руб. Аккаунт Дениса Воронцова в сети «ВКонтакте» сейчас удален, однако, как пишут «РИА Новости», на его странице в пункте «Школа» было указано «Лицей № 1, Киев, 2006−2015, Нацизм». Координатор волгоградского штаба Алексея Навального Евгений Кочегин утверждает, что не был знаком с Денисом Воронцовым и осуждает его поступок.
О Данииле Симонове известно, что он является студентом одного из пермских колледжей. До возбуждения уголовного дела публичным человеком он не был. Ряд информационных ресурсов сообщили, что он является активистом регионального штаба Алексея Навального. Координатор штаба Сергей Ухов заявил, что это не так. «Лично с Даниилом я не знаком, в штаб он к нам не заходил. Важно понимать, что состоять в группах штаба — не значит быть единомышленником по всем вопросам», — написал господин Ухов в Facebook.
На допросе в качестве подозреваемого, который проводился в Перми на основании отдельного поручения следователя ГСУ СКР, господин Симонов признал, что фотографию генерала Андрея Власова разместил он. В то же время Даниил Симонов пояснил, что это была неудачная шутка.
Андрей Сазонов, Самара; Сергей Титов, Ульяновск; Сергей Петунин, Саратов; Дмитрий Астахов, Пермь