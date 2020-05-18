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08:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Аппараты ИВЛ не выдержали проверки временем

Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику.

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РоссияМир
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны подробности расследования, связанного с попыткой продать в условиях пандемии коронавируса несколько сотен устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Фаза-5НР» выпуска конца 1990-х годов. Купленная за бесценок медтехника, которая долгое время хранилась на складах и не имела разрешений на эксплуатацию, продавалась по 700 тыс. руб. за прибор. Предполагаемым организатором продажи правоохранители считают бывшего депутата Нижегородской гордумы от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса.

Как следует из материалов расследования, весной этого года бывший депутат Нижегородской гордумы Валерий Гельжинес решил заработать на пандемии коронавируса. Работавший в это время советником гендиректора ООО КПС, экс-депутат сначала планировал заняться реализацией через интернет средств защиты и в связи с этим посещал различные специализированные форумы. На одном из них он познакомился с Игорем Бортниковым. Имевший за плечами семилетний срок за грабеж господин Бортников также пытался продавать медицинские маски. Новые знакомые договорились встретиться в офисе господина Гельжинеса на Рябиновой улице в Москве, где и решили дальше работать вместе. Однако интернет-торговля у компаньонов не заладилась: их объявления постоянно блокировались. Тогда Игорь Бортников вспомнил о своем знакомом — уроженце Миасса Станиславе Некрасове, который ранее занимался поставками различных товаров из Китая, а в последнее время перебивался случайными заработками. Господин Гельжинес встретился с господином Некрасовым и предложил ему организовать поставки больших партий масок из КНР и возглавить фирму, которая этим займется. Полученную прибыль решено было делить между партнерами поровну.

Чтобы не тратить время на регистрацию новой фирмы, деловые партнеры решили приобрести уже существующую и 6 апреля купили компанию «ЭКО-Фарм». Станислав Некрасов стал ее гендиректором и учредителем, а экс-депутат пообещал через свою фирму КПС выделить деньги на закупки средств защиты. Однако к идее закупок масок в Китае господин Гельжинес быстро охладел, решив, что можно больше и быстрее заработать на поставках пользующихся спросом аппаратов искусственной вентиляции легких. Вскоре он нашел в интернете объявление, из которого следовало, что со склада в Костроме продаются ИВЛ модели «Фаза-5НР» в комплекте с наркозной приставкой «Фаза-5ПН» и реанимационным блоком. Продавцом выступало местное ООО «Кострома-Медико». Побывав на складе и убедившись в наличии деревянных ящиков с медтехникой, бизнесмены решили ее приобрести, тем более что их полностью устроила цена: по данным «Ъ», она составляла немногим более 5 тыс. руб. за аппарат. Невысокая стоимость объяснялась тем, что приборы были устаревшей модификации, которую начали выпускать в 1994 году (аппараты ИВЛ, по словам продавцов, достались им в свое время со складов Росрезерва, где они хранились на консервации до марта 2020 года).

Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998—2000 годах.

При этом у медтехники не было разрешительной документации на ее дальнейшую эксплуатацию, имелись лишь данные метрологической экспертизы, гарантировавшей рабочее состояние техники после расконсервации, и паспорта самих изделий.

Однако все эти обстоятельства не остановили покупателей, решивших закупить в Костроме 800 аппаратов ИВЛ, которые планировали продать за несколько недель. Первая партия из 286 приборов вскоре была доставлена в село Новохаритоново Раменского района Московской области и сгружена на пустующий склад гжельского завода «Электроизолятор». После этого бизнесмены разместили объявления в интернете, предлагая один комплект медтехники за 700 тыс. руб. Но реализовать товар не удалось. 24 апреля на склад под видом покупателя сразу 100 аппаратов ИВЛ приехал оперативник подмосковного ОБЭПиК, вооруженный аудио- и видеоаппаратурой. Записав разговор с продавцами, которые подтвердили ему отсутствие разрешительной документации, но обещали за 2 тыс. руб. ее быстро оформить, полицейский подал сигнал коллегам, и те подъехали, чтобы задержать торговцев.

Увидев бегущих к складу полицейских, Игорь Бортников прыгнул в свою машину и попытался скрыться, однако, услышав предупредительную стрельбу, все же остановился.

Двоим задержанным было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего суд санкционировал их арест. Валерий Гельжинес пока остается в ранге подозреваемого. Его адвокат Владимир Жеребенков считает претензии полицейских к его клиенту необоснованными. По мнению господина Жеребенкова, бывший нижегородский депутат провел полностью легальную сделку. «Аппараты ИВЛ приобретены у Росрезерва, находятся в рабочем состоянии, что подтвердили метрологические исследования, так что никакого состава преступления в этой истории нет», — сказал «Ъ» господин Жеребенков.

Владислав Трифонов

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