08:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Аппараты ИВЛ не выдержали проверки временем
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику.
«Ъ» стали известны подробности расследования, связанного с попыткой продать в условиях пандемии коронавируса несколько сотен устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Фаза-5НР» выпуска конца 1990-х годов. Купленная за бесценок медтехника, которая долгое время хранилась на складах и не имела разрешений на эксплуатацию, продавалась по 700 тыс. руб. за прибор. Предполагаемым организатором продажи правоохранители считают бывшего депутата Нижегородской гордумы от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса.
Как следует из материалов расследования, весной этого года бывший депутат Нижегородской гордумы Валерий Гельжинес решил заработать на пандемии коронавируса. Работавший в это время советником гендиректора ООО КПС,
Чтобы не тратить время на регистрацию новой фирмы, деловые партнеры решили приобрести уже существующую и 6 апреля купили компанию «ЭКО-Фарм». Станислав Некрасов стал ее гендиректором и учредителем, а
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998—2000 годах.
При этом у медтехники не было разрешительной документации на ее дальнейшую эксплуатацию, имелись лишь данные метрологической экспертизы, гарантировавшей рабочее состояние техники после расконсервации, и паспорта самих изделий.
Однако все эти обстоятельства не остановили покупателей, решивших закупить в Костроме 800 аппаратов ИВЛ, которые планировали продать за несколько недель. Первая партия из 286 приборов вскоре была доставлена в село Новохаритоново Раменского района Московской области и сгружена на пустующий склад гжельского завода «Электроизолятор». После этого бизнесмены разместили объявления в интернете, предлагая один комплект медтехники за 700 тыс. руб. Но реализовать товар не удалось. 24 апреля на склад под видом покупателя сразу 100 аппаратов ИВЛ приехал оперативник подмосковного ОБЭПиК, вооруженный аудио- и видеоаппаратурой. Записав разговор с продавцами, которые подтвердили ему отсутствие разрешительной документации, но обещали за 2 тыс. руб. ее быстро оформить, полицейский подал сигнал коллегам, и те подъехали, чтобы задержать торговцев.
Увидев бегущих к складу полицейских, Игорь Бортников прыгнул в свою машину и попытался скрыться, однако, услышав предупредительную стрельбу, все же остановился.
Двоим задержанным было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего суд санкционировал их арест. Валерий Гельжинес пока остается в ранге подозреваемого. Его адвокат Владимир Жеребенков считает претензии полицейских к его клиенту необоснованными. По мнению господина Жеребенкова, бывший нижегородский депутат провел полностью легальную сделку. «Аппараты ИВЛ приобретены у Росрезерва, находятся в рабочем состоянии, что подтвердили метрологические исследования, так что никакого состава преступления в этой истории нет», — сказал «Ъ» господин Жеребенков.
Владислав Трифонов