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09:29 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

​Роскачество обнаружило в креветках превышение допустимых норм мышьяка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. При этом в организации отметили, что, согласным данным последних исследований, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

Источник: AP 2020

Роскачество в ходе повторной проверке креветок обнаружило в них превышение допустимых норм мышьяка. Об этом говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, эксперты проверили продукцию семи торговых марок на качество и безопасность, а также оценили, провели ли производители работу над ошибками, выявленными в предыдущем исследовании. Торговые марки «Бухта изобилия», «Каждый день», Agama, Fine Life, Fish House, Polar premium, Vici Приорити проверялись на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий), антибиотиков.

«В составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации», — отмечается в сообщении.
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При этом в Роскачестве отметили, что последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

«Допустимый уровень содержания мышьяка в пищевой рыбной продукции, как показателя безопасности, регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”. Установленная норма содержания мышьяка для рыбы, беспозвоночных, моллюсков, водорослей и продукции из них предполагает определение общего содержания мышьяка, то есть суммарного содержания неорганически- и органически связанных форм», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «Всероссийкий научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Любови Абрамовой.

По данным исследования, в повторном исследовании креветок ни в одной из семи торговых марок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям. В креветках не содержится красителей и консервантов (в числе которых соли бензойной и сорбиновой кислот).

Также, согласно результатам испытаний Роскачества, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему.
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Так, если раньше у торговых марок «Бухта изобилия» и Agama фактическая масса нетто отличалась от заявленной, то после повторного исследования эксперты констатировали устранение этого недостатка. В ранее проведенном исследовании в креветках «Бухта изобилия» было много влаги, а в креветках Fine Life — мало, однако нынешнее испытание показало, что производитель провел работу над ошибками и в продукции обеих торговых марок нормальная влажность.

Улучшение показателей

В Роскачестве также сообщили о том, что большую работу по улучшению качества продукции проделали производители Vici Приорити. Если после исследований двухгодичной давности у продукции этой торговой марки были выявлены несоответствие опережающему стандарту по содержанию глазури и внешнему виду, то на этот раз этих несоответствий эксперты не обнаружили.

Говоря о качестве, эксперты также сообщили, что у креветок Fish House оказалось больше влаги чем требует законодательство. Кроме этого, содержание белка не соответствует заявленному, однако по всем другим показателям эти креветки отвечают установленным требованиям.

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