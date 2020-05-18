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10:41 (мск), источник: Ведомости

В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19

Общее число заболевших превысило 290 000 человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 718 033+69 248
Скончалось315 283+3 254
Выздоровело1 735 501+36 545
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России выявили 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 290 678. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, у 40,1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.

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Темпы прироста новых заболевших замедлились — третий день подряд в стране фиксируют менее 10 000 новых пациентов с COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 9700 заболевших. За последние сутки выздоровели 2836 человек. За все время — 70 209. Продолжают лечение 217 747 человек. Умер за сутки 91 пациент. Общее количество летальных исходов за все время пандемии — 2722.

В Москве за сутки выявлено 3238 новых случаев коронавируса. Третий день подряд прирост составил менее 4000, накануне было зафиксировано 3855 случаев COVID-19.

В Московской области число больных коронавирусом выросло на 921 в Санкт-Петербурге — на 425, в Нижегородской области — на 279, в Свердловской — на 130, в Саратовской — на 117, в Брянской области — 115, в Калужской — 109, в Красноярском крае — 107, в Ульяновской области — 106, в Ярославской — 103. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (146 062), Московская область (28 290), Санкт-Петербург (10 887), Нижегородская область (6692), Дагестан (3460), Свердловская область (2861), Краснодарский край (2699), Мурманская область (2666), Тульская (2545) и Калужская области (2518).

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4,7 млн заболевших коронавирусом. Почти 316 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте США, где количество инфицированных уже превысило 1,4 млн.

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08:43 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 18.05
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