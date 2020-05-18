СК запросил разрешение возбудить уголовные дела в отношении семерых судей

Как следует из документа, глава СК просит возбудить уголовное дело против мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судьи Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светланы Мартыновой за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судьи Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Кроме того, СК запросил разрешение привлечь судью Новосибирского областного суда Римму Шавкину за превышение должностных полномочий, а также мирового судью судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислава Крупина за разбой.
Согласно законодательству, судей, даже если они в отставке, можно привлечь к уголовной ответственности только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.