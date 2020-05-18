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15:36 (мск), источник: RNS

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела в отношении семерых судей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил разрешение возбудить уголовные дела в отношении семерых судей, пятеро из которых сейчас в отставке. Об этом говорится в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей России на 27 мая.

Источник: Reuters

Как следует из документа, глава СК просит возбудить уголовное дело против мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судьи Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светланы Мартыновой за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судьи Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, СК запросил разрешение привлечь судью Новосибирского областного суда Римму Шавкину за превышение должностных полномочий, а также мирового судью судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислава Крупина за разбой.

Согласно законодательству, судей, даже если они в отставке, можно привлечь к уголовной ответственности только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

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