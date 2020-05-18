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15:10 (мск), источник: Интерфакс

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране в структуре заболевших коронавирусом 44% не имеют клинических проявлений, а свыше 50% — больные с пневмонией и ОРВИ.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 737 299+78 648
Скончалось315 622+3 383
Выздоровело1 744 157+39 519
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в структуре всех случаев, которые зафиксированы на территории России — а их 290 678, внебольничная пневмония составляет почти 22%, острые респираторные заболевания составляют 32% и контактные, без клинических проявлений составляют 44%», — сказала Голикова в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

При этом Голикова сказала: «Конечно, нас радует показатель отсутствия клинических проявлений, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что отсутствие клинических проявлений при определенном раскладе может вылиться в последующее развитие заболевания».

«И поэтому мы еще раз обращаем внимание наших коллег на необходимость внимательного мониторинга и контроля за теми, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», — сказала Голикова.

Новые данные по заболевшим выглядят оптимистично

Вице-премьер также отметила, что данные по заболевшим коронавирусом, обнародованные в понедельник, выглядят оптимистично, но тревога по поводу перспектив распространения инфекции сохраняется.

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«Хотела бы поговорить сегодня не о данных за последний день, они оптимистично выглядят по сравнению с предыдущими днями. Хотела бы поговорить о последней неделе, поскольку для нас она была очень серьезная», — сказала Голикова.

Она отметила, что «в период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией». Она напомнила, что 11 мая президент России Владимир Путин принял решение об отмене нерабочих дней и запуске работы предприятий отдельных отраслей промышленности.

«Сразу же хочу сказать, что у нас еще есть определенная тревога по поводу того, как будет себя вести заболеваемость по новой коронавирусной инфекции», — добавила Голикова, подчеркнув, что говорит о ситуации в других регионах страны, за исключением Москвы и Подмосковья.

Темп прироста заболевших коронавирусом в России снизился почти на четверть

По ее словам, за прошедшую неделю темп прироста заболевших коронавирусом в России снизился на 23,4%, в том числе в столице — на 47,5% и в Подмосковье — на 14,6%.

«Что у нас произошло за последнюю неделю: в целом по РФ темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютных цифрах 8926 случаев. Темпы прироста по московскому региону в целом снизились за эту неделю на 42,6%», — сказала вице-премьер.

Говоря о коэффициенте распространения заболевания, Голикова отметила, что в среднем по территории РФ «на сегодняшний день он составляет 0,9%».

В 43 субъектах этот показатель выше, в 23 регионах — меньше «единицы», в 19 субъектах — равен «единице». Но еще раз хочу подчеркнуть, что он не является единственным (показателем — ИФ) для того, чтобы оценивать ситуацию.
Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

«За последние сутки у нас не выявлено регионов страны, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости. Это, с одной стороны, радует, но с другой стороны, еще раз хочу обратиться к коллегам: не расслабляться, потому что заболевание коварное, к сожалению, и нам нужно очень и очень внимательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры», — подчеркнула Голикова и рекомендовала регионам следить за развитием заболеваемости коронавирусом в соседних субъектах Федерации.

«Сейчас очень важно регионам страны, которые принимают решения о снятии ограничительных мер, очень внимательно следить за тем, как новая коронавирусная инфекция развивается на территории их региона и регионов, с которыми они соседствуют», — сказала она.

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Голикова назвала оптимистичными свежие данные по коронавирусу
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14:24 (мск)© Ньюстюб
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