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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ярославле ночью медведь напал на человека

В ночь на 18 мая в Ярославле на улице Панина в Дзержинском районе, недалеко от офиса «Мои документы», произошло нападение медведя на человека, об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший.

Спастись от пришедшего из леса в город хищника ярославцу помог оказавшийся рядом таксист. Пострадавший рассказал, что он обращался за медицинской помощью, так как медведь прокусил ему бедро.

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Потерпевший Евгений Золотов рассказал «Ъ-Ярославль»:

Шел по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, а сзади таксист на парковке начал сигналить, фарами моргать. Он крикнул, чтобы я бежал к нему, садился в машину. Затем он отвез меня в травмпункт.

Этого медведя видели и другие жители города. Перемещение ночного гостя записали на видеорегистратор и выложили в интернет. На записи хорошо видно, как медведь довольно быстро бежит вдоль трамвайных путей по улице Труфанова, которая пересекается с улицей Панина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока неизвестно, что заставило хищника выйти в город. По последней информации, медведь покинул городские улицы, убежав в близлежащий лес.

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