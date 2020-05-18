В Ярославле ночью медведь напал на человека

Спастись от пришедшего из леса в город хищника ярославцу помог оказавшийся рядом таксист. Пострадавший рассказал, что он обращался за медицинской помощью, так как медведь прокусил ему бедро.
Потерпевший Евгений Золотов рассказал «Ъ-Ярославль»:
Шел по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, а сзади таксист на парковке начал сигналить, фарами моргать. Он крикнул, чтобы я бежал к нему, садился в машину. Затем он отвез меня в травмпункт.
Этого медведя видели и другие жители города. Перемещение ночного гостя записали на видеорегистратор и выложили в интернет. На записи хорошо видно, как медведь довольно быстро бежит вдоль трамвайных путей по улице Труфанова, которая пересекается с улицей Панина.
Пока неизвестно, что заставило хищника выйти в город. По последней информации, медведь покинул городские улицы, убежав в близлежащий лес.