18 мая, источник: Коммерсантъ
Халифа Хафтар потерял авиабазу и «Панцири»
Триполи собирает доказательства нарушения оружейного эмбарго со стороны союзников фельдмаршала.
Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее Триполи, объявило в понедельник о новой крупной победе, одержанной над Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Среди трофеев на захваченной военной базе
«С гордостью объявляем об освобождении нашими силами военной базы
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия. В апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на Триполи, но так и не смогли взять город, хотя остановились на самых подступах к ливийской столице. С декабря военную поддержку ПНС на основании официального соглашения, заключенного с Триполи, оказывает Турция. Анкара начала переброску в Ливию не только своих военных, но и бойцов сирийской оппозиции. ЛНА негласно помогают Египет и ОАЭ.
В конце апреля фельдмаршал Хафтар объявил о решении взять на себя всю полноту власти в стране, но для того, чтобы воплотить свой план не на словах, а на деле, ему нужно было установить контроль над Триполи.
Битва за
В минувшие выходные Триполи отчитался об уничтожении еще двух аналогичных ЗРК. В ливийских СМИ также появилась и другая информация о закупках ОАЭ для сил Хафтара.
Со своей стороны, представители ЛНА назвали потерю авиабазы «спланированным тактическим отступлением без особых потерь, а не бегством». На официальной странице ЛНА в соцсетях утверждается, что тысяча транспортных средств, бронетехника, самолеты, системы противовоздушной обороны и полевой госпиталь были выведены с базы, и силы ПНС не нашли ничего, кроме поврежденного ЗРК и авиационного лома, лежащего там еще с 1980 года. Подчеркивается, что «база не имеет военного значения в настоящее время».
«Если бы база не имела военного значения, то туда не перебросили бы «Панцири». На этой базе держался западный фронт сил Хафтара под Триполи, с нее осуществляли боевые вылеты вертолеты и беспилотники.
Эксперт также отметил, что в отличие от Турции, которая планомерно реализовывала план по поддержке Триполи, ОАЭ слишком поздно спохватились, когда решили развернуть «Панцири» на
После взятия трофеев внешнеполитическое ведомство ПНС пообещало представить Совету Безопасности ООН доказательства нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии со стороны отдельных государств, поддерживающих ЛНА. Представитель МИДа Мухаммед
Вопрос о соблюдении оружейного эмбарго в отношении Ливии — один из самых острых на площадке Совбеза ООН. Каждая из сторон конфликта жалуется на нарушение эмбарго. Только на прошлой неделе главы МИДов пяти стран — Египта, Кипра, Греции, Франции и ОАЭ — осудили вмешательство Турции в ливийский конфликт и призвали Анкару соблюдать оружейное эмбарго, а также прекратить переброску иностранных боевиков из Сирии в Ливию. Практически одновременно с этим Файез Саррадж заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что операция
Примечательно, что именно в понедельник, после поражения ЛНА и победы ПНС, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган решили обсудить в телефонном разговоре ситуацию в Ливии и Сирии. «Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Кремля по итогам беседы.
Марианна Беленькая