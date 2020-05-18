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18 мая, источник: Коммерсантъ

Халифа Хафтар потерял авиабазу и «Панцири»

Триполи собирает доказательства нарушения оружейного эмбарго со стороны союзников фельдмаршала.

Источник: Reuters

Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее Триполи, объявило в понедельник о новой крупной победе, одержанной над Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Среди трофеев на захваченной военной базе Эль-Ватыя оказался зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь», который попал в Ливию через ОАЭ. Сразу после этого в ПНС заявили о намерении представить Совету Безопасности ООН свидетельства нарушения международного эмбарго на поставки оружия в Ливию «со стороны отдельных государств».

«С гордостью объявляем об освобождении нашими силами военной базы Эль-Ватыя от преступных банд. База станет еще одним освобожденным пунктом на западном побережье. Мы полностью контролируем базу. Этот успех еще не означает конца битвы, но как никогда приближает нас к великой победе», — заявил в понедельник глава ПНС Файез Саррадж, объявляя о взятии авиабазы Эль-Ватыя в 130 км к юго-западу от Триполи, неподалеку от границы с Тунисом. База с 2014 года находилась в руках Ливийской национальной армии (ЛНА). Предыдущая крупная победа сил ПНС была одержана в середине апреля, когда им удалось установить контроль над побережьем на западе Ливии от Мисураты до границы с Тунисом.

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия. В апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на Триполи, но так и не смогли взять город, хотя остановились на самых подступах к ливийской столице. С декабря военную поддержку ПНС на основании официального соглашения, заключенного с Триполи, оказывает Турция. Анкара начала переброску в Ливию не только своих военных, но и бойцов сирийской оппозиции. ЛНА негласно помогают Египет и ОАЭ.

Триполи также утверждает, что на стороне сил Хафтара воюют наемники из Судана, Чада, Сирии и российская «ЧВК Вагнера».

В конце апреля фельдмаршал Хафтар объявил о решении взять на себя всю полноту власти в стране, но для того, чтобы воплотить свой план не на словах, а на деле, ему нужно было установить контроль над Триполи.

Битва за Эль-Ватыю шла с середины апреля, силы ПНС осуществили как минимум три попытки штурма авиабазы. Последнее сражение началось рано утром в понедельник с массированных воздушных ударов, затем последовала наземная операция. Теперь в планах Триполи потеснить ЛНА из населенного пункта Тархуна в 80 км к югу от ливийской столицы.

Представители ПНС утверждают, что после взятия авиабазы обнаружили на ней склады с боеприпасами, оружием и военным оборудованием, в том числе российский ЗРК «Панцирь», попавший в Ливию через ОАЭ.

В минувшие выходные Триполи отчитался об уничтожении еще двух аналогичных ЗРК. В ливийских СМИ также появилась и другая информация о закупках ОАЭ для сил Хафтара.

Со своей стороны, представители ЛНА назвали потерю авиабазы «спланированным тактическим отступлением без особых потерь, а не бегством». На официальной странице ЛНА в соцсетях утверждается, что тысяча транспортных средств, бронетехника, самолеты, системы противовоздушной обороны и полевой госпиталь были выведены с базы, и силы ПНС не нашли ничего, кроме поврежденного ЗРК и авиационного лома, лежащего там еще с 1980 года. Подчеркивается, что «база не имеет военного значения в настоящее время».

«Если бы база не имела военного значения, то туда не перебросили бы «Панцири». На этой базе держался западный фронт сил Хафтара под Триполи, с нее осуществляли боевые вылеты вертолеты и беспилотники.

Теперь Хафтар практически полностью потерял контроль над западом Ливии и возможность отрезать ПНС от границы с Тунисом, блокаду Триполи теперь не осуществить. Единственное, что осталось сделать ПНС, чтобы обезопасить Триполи, — это взять только Тархуну", — сказал «Ъ» эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Эксперт также отметил, что в отличие от Турции, которая планомерно реализовывала план по поддержке Триполи, ОАЭ слишком поздно спохватились, когда решили развернуть «Панцири» на Эль-Ватые.

После взятия трофеев внешнеполитическое ведомство ПНС пообещало представить Совету Безопасности ООН доказательства нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии со стороны отдельных государств, поддерживающих ЛНА. Представитель МИДа Мухаммед аль-Джиблави подчеркнул, что задокументированные доказательства «поставят в неловкое положение сторонников Хафтара, особенно ОАЭ, Египет и Иорданию».

По его словам, ПНС уже удалось помешать «поддержке сил Хафтара со стороны Франции», когда в прошлом году вскрылись факты продажи принадлежащих французской армии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Одновременно с этим глава МИД ПНС Мохаммед Сияла пообещал, что нарушения со стороны сил Хафтара будут рассматриваться в Совете Безопасности ООН и комитете по санкциям.

Вопрос о соблюдении оружейного эмбарго в отношении Ливии — один из самых острых на площадке Совбеза ООН. Каждая из сторон конфликта жалуется на нарушение эмбарго. Только на прошлой неделе главы МИДов пяти стран — Египта, Кипра, Греции, Франции и ОАЭ — осудили вмешательство Турции в ливийский конфликт и призвали Анкару соблюдать оружейное эмбарго, а также прекратить переброску иностранных боевиков из Сирии в Ливию. Практически одновременно с этим Файез Саррадж заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что операция военно-морских сил ЕС IRINI создает преимущества для ЛНА, так как ее зона действия — Средиземное море, тогда как силы Хафтара получают вооружение и боеприпасы «по земле и по воздуху». «Вкратце суть наших возражений: наши порты будут находиться под контролем, наши войска будут ущемляться, тогда как места посадки самолетов Хафтара будут свободны для принятия любой помощи, а его войска — для использования любого вида военного подкрепления», — сказал он. В эффективности операции IRINI сомневаются и в Москве, хотя именно Россию на Западе обвиняют в поставках вооружения силам Хафтара. Обвинения в адрес Москвы звучат также со стороны Триполи и Анкары. При этом именно вместе с Турцией в начале года Россия попыталась найти компромисс между ПНС и ЛНА. Однако их план о прекращении огня, как и договоренности, достигнутые после международной конференции по Ливии в Берлине, так и не был реализован.

Примечательно, что именно в понедельник, после поражения ЛНА и победы ПНС, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган решили обсудить в телефонном разговоре ситуацию в Ливии и Сирии. «Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Кремля по итогам беседы.

Марианна Беленькая

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