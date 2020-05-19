06:10 (мск), источник: РИА Новости
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 мая — РИА Новости. Американские военные, работающие на базе
Ранее группа боевиков, проходивших обучение на военной базе США в
«Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там… Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними», — рассказал Абу Хамзи.
Капитан Майк, которого упомянул сбежавший боевик, был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор «ничего не знает», о том, как американские власти пользуются сирийскими боевиками, «он только умеет использовать оружие» и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили пользоваться американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.
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*Террористическая организация, запрещена в России.