В Нью-Йорке бедные умирают от коронавируса в два раза чаще, чем богатые

В районах, где 30% жителей живут в нищете, смертность от COVID-19 составила 232 человека на 100 тысяч. В районах, где бедных меньше 10%, жертвами вируса стали в среднем 100 человек из ста тысяч.
Самый высокий уровень смертности зафиксировали в
Издание Politico отмечает, что в бедных районах также было и больше случаев заражения, но пропорции общего количества инфицированных по сравнению с богатыми кварталами оказались меньше, чем разрыв в показателях смертности. Издание подчеркнуло, что у жителей бедных районов выше шансы заразиться COVID-19 и больше вероятность погибнуть от него.
Комиссар здравоохранения
Предыдущий отчет департамента показал, что латиноамериканцы и чернокожие умирают от COVID-19 чаще белых людей. Всего в городе зафиксировано больше 191 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли от вируса 20,8 тысячи человек.
Общее число зараженных в США достигло 1,5 млн человек, жертвами инфекции стали свыше 90 тысяч человек.