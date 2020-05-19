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18:00 (мск), источник: RTVi

В Нью-Йорке бедные умирают от коронавируса в два раза чаще, чем богатые

В Нью-Йорке люди, которые живут в бедных районах, умирают от коронавируса в два раза чаще жителей богатых кварталов. Об этом говорится в отчете городского департамента здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
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Источник: Reuters

В районах, где 30% жителей живут в нищете, смертность от COVID-19 составила 232 человека на 100 тысяч. В районах, где бедных меньше 10%, жертвами вируса стали в среднем 100 человек из ста тысяч.

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Самый высокий уровень смертности зафиксировали в Ист-Нью-Йорке, Бруклине. Там в жилом массиве Старретт-Сити умерли 76 человек из 13 тысяч. Дальше по уровню смертности идут районы Фар Рокуэй и Флашинг в Квинсе, часть северо-восточного Бронкса и Кони-Айленд в Бруклине. Меньше людей в процентном соотношении умерли на Манхэттене и в Западном Квинсе.

Издание Politico отмечает, что в бедных районах также было и больше случаев заражения, но пропорции общего количества инфицированных по сравнению с богатыми кварталами оказались меньше, чем разрыв в показателях смертности. Издание подчеркнуло, что у жителей бедных районов выше шансы заразиться COVID-19 и больше вероятность погибнуть от него.

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Озирис Барбо отметила, что инфекция коснулась всех общин города. Она также добавила, что вирус поражает жителей несправедливо.

Предыдущий отчет департамента показал, что латиноамериканцы и чернокожие умирают от COVID-19 чаще белых людей. Всего в городе зафиксировано больше 191 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли от вируса 20,8 тысячи человек.

Общее число зараженных в США достигло 1,5 млн человек, жертвами инфекции стали свыше 90 тысяч человек.

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