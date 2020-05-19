СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

Уголовное дело возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников «скорой» Армавира, которые пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии.
«Следственным отделом по городу Армавиру по результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”», — говорится в релизе.
Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверки из областного Минздрава, ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете. Ранее стало известно о решении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уволить главврача армавирской больницы, если наличие нарушений подтвердится.
Президент России Владимир Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам положено 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
На прошлой неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Глава государства призвал не «разводить бюрократическую канитель», не считать «какие-то часы», а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.