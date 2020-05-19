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17:56 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет впервые открыл уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 19.05
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Уголовное дело возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников «скорой» Армавира, которые пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии.

«Следственным отделом по городу Армавиру по результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”», — говорится в релизе.

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Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверки из областного Минздрава, ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете. Ранее стало известно о решении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уволить главврача армавирской больницы, если наличие нарушений подтвердится.

Стимулирующие выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам положено 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Из бюджета регионам выделили на эти цели 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

На прошлой неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.

Глава государства призвал не «разводить бюрократическую канитель», не считать «какие-то часы», а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.

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