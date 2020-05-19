Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
21:54 (мск), источник: ТАСС

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС. «По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта», — отметили в министерстве.

По данным источника в экстренных службах, ЧП произошло в районе деревни Захарово.

 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
В Египте отмечено рекордное число случаев коронавируса
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
Как рассорилась богатейшая семья, строившая империю 70 лет
Опубликован разговор Порошенко и Байдена о миллиарде долларов
В Лондоне нашли заброшенный дом с дорогими вещами (фото)
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Фантастическая находка
Авто
На чем мы будем ездить через 20 лет: прогноз Bloomberg Аналитики Bloomberg подготовили прогноз развития электромобилей на ближайшие 20 лет
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Новости партнеров
Киевские власти решили переименовать Украину
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Блогер с длинными ногами перещеголяла Волочкову
Дети
Двухмесячная девочка научилась стоять Гордые родители утверждают, что их малышка – самый сильный младенец в мире
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Новости партнеров
Фадеев назвал причину, почему развалился его лейбл
Самоизоляция пошатнула психическое здоровье Высоцкой
Водянова отменила свою свадьбу с сыном миллиардера. В чем причина
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь