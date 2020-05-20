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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Накануне прирост составил 9263 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 308 705.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 972+135
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело85 392+9 262
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 901 773+94 736
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось323 413+4 814
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 691 491 
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
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Источник: РИА "Новости"

Умерли за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровели 9262 человека, за все время — 85 392.

Больше всего новых случаев:

  • в Москве — 2699 (всего 152 306),
  • в Московской области — 903,
  • в Красноярском крае — 504,
  • в Санкт-Петербурге — 455,
  • в Нижегородской области — 257.
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Среди новых заболевших 45,9% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 273 тыс. человек. За последние сутки провели 225,7 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 млн исследований.

Россия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США. С 12 мая в России отменен введенный в связи с пандемией нерабочий период, главы регионов могут принимать решения о смягчении или сохранении ограничений в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

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