Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Умерли за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровели 9262 человека, за все время — 85 392.
Больше всего новых случаев:
Среди новых заболевших 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 273 тыс. человек. За последние сутки провели 225,7 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 млн исследований.
Россия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США. С 12 мая в России отменен введенный в связи с пандемией нерабочий период, главы регионов могут принимать решения о смягчении или сохранении ограничений в зависимости от ситуации с заболеваемостью.