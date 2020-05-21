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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево

350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево. Корреспондент «Ленты.ру» Андрей Веселов получил этот документ от президента Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игоря Дельдюжова.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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«Даже столкновение со снегоуборщиком самолета бизнес-авиации в 2014 году в аэропорту Внуково расследовалось в три раза дольше», — говорится в документе.

В письме отмечено, что подписанты не выступают в защиту единственного фигуранта по делу — командира экипажа Дениса Евдокимова, но возмущены качеством проведения следствия и его слишком скорым завершением — до публикации окончательного отчета Международного авиационного комитета.

В числе подписантов — генерал-майор, заместитель начальника Управления авиации ФСБ Вадим Цицилин, один из 37 выживших пассажиров сгоревшего Superjet.

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Письмо подписали многие бывшие сотрудники летных подразделений ФСБ. Денис Евдокимов проходил службу в авиаотряде ФСБ, был командиром ИЛ-76. Он подполковник запаса, принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Евдокимов попросил прощения у родственников жертв и всех пострадавших от катастрофы, однако своей вины в произошедшем командир экипажа не признает.

В апреле Следственный комитет России завершил расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей (статья 263 УК). Единственным фигурантом является Денис Евдокимов. Версию о технической неисправности следствие отвергло.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 должен был выполнить рейс из Москвы в Мурманск. После взлета в него попала молния, из-за чего электроника вышла из строя и включилось ручное управление. Денис Евдокимов принял решение посадить борт в аэропорту Шереметьево. При посадке самолет загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

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