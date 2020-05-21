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10:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Самолеты заходят на рассадку

Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов.

Коронавирус COVID-19
10:44 (мск)В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 21.05
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет. Пока рекомендации не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае станут обязательными для всех перевозчиков. По информации «Ъ», транспортный блок правительства выступает на стороне авиакомпаний, но последнее слово в период эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.

АЭВТ просит министра транспорта Евгения Дитриха инициировать на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассмотрение вопроса об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по ограничению посадочных мест в салоне самолетов. Обращение ассоциации (есть у «Ъ») направлено 19 мая.

Роспотребнадзор 18 мая опубликовал рекомендации, в которых среди прочего указано, что число перевозимых в воздушном судне пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — говорится в письме. Там уточняется, что в аэропортах проводится мониторинг температуры пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, к тому же в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии.

«Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях», — говорится в обращении.
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В Роспотребнадзоре сказали «Ъ», что рекомендации разработаны для сохранения здоровья пассажиров и экипажа. «Для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры недостаточно», — считают в ведомстве, но добавляют, что «рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации».

В Минтрансе и Росавиации не комментируют ситуацию. Глава Минтранса Евгений Дитрих 20 мая говорил, что Минтранс пришел к консенсусу с Роспотребнадзором по вопросам требований к обеспечению санитарной безопасности для всех видов транспорта и надеется утвердить их до конца мая. Ранее господин Дитрих высказывался против загрузки самолетов наполовину, так как тогда билеты будут стоить около 70 тыс. руб., и, ссылаясь на авиакомпании, говорил, что необходимый уровень рентабельности обеспечивает 72−75-процентная загрузка самолета.

Собеседник «Ъ» в правительстве говорит, что транспортный блок выступает против загрузки воздушных судов наполовину. Но решающее слово во время эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.

«Проект методических указаний Роспотребнадзора будет представлен в правительство 21 мая. Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка», — сказал он.

Источник «Ъ» на рынке говорит, что авиакомпании могут пойти на заполнение самолетов на 50% только в том случае, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых кресел. Президент «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков полагает, что социальную дистанцию можно закрепить на рейсах в Москву как город с наибольшим числом заболевших.

«Но на межрегиональных рейсах такой необходимости нет, тем более там используются самолеты с небольшим количеством посадочных мест», — говорит он. Utair предлагает пассажирам рассадку с соблюдением социальной дистанции на борту, в S7 говорят, что обеспечивают пассажирам рассадку через ряд и через место друг от друга, если позволяет загрузка.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт говорит, что рекомендации главного санитарного врача действительно носят обязательный характер, если они содержатся в выпускаемых им постановлениях, и Роспотребнадзору при наличии уже выпущенных актов необязательно вводить их повторно. Требования по соблюдению социальной дистанции уже установлены постановлением главного санитарного врача от 1 апреля, отмечает господин Иккерт.

Герман Костринский

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