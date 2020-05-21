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10:08 (мск), источник: ТАСС

ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность трансграничной этнической преступной группировки и ликвидировали сеть межрегиональных каналов поставок крупных партий высококонцентрированного афганского героина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки. В отношении них следственными подразделениями МВД России возбуждено семь уголовных дел и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ФСБ.

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В спецслужбе уточнили, что в группировку входили граждане нескольких государств, а спецоперация проводилась в несколько этапов. В рамках первого этапа в феврале 2020 года с поличным при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Московской области был задержан межрегиональный наркокурьер, из незаконного оборота тогда изъяли 2 кг героина.

Затем на территории Калужской области был задержан один из активных участников российского звена преступной группировки, из незаконного оборота изъято около 13 кг героина. На заключительном этапе операции в мае с поличным были задержаны организатор и активные участники преступной группы, у них изъято не менее 33 кг героина.

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