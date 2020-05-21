В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.
Топ-3 стран мира по числу заболевших, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке — стремительно «растущая» Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).
Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 — в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время — 135.
Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 — в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.
Накануне сообщалось, что за сутки было выявлено 8 764 новых случая. Неделю назад, 15 мая, их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.