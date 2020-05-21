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10:44 (мск), источник: Интерфакс

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось3 099+127
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело92 681+7 289
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано5 000 561+98 788
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось328 191+4 778
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 899 675+208 184
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
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Источник: РИА "Новости"

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-3 стран мира по числу заболевших, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке — стремительно «растущая» Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

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Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 — в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время — 135.

Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 — в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.

Накануне сообщалось, что за сутки было выявлено 8 764 новых случая. Неделю назад, 15 мая, их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.

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10:55 (мск)© Ньюстюб
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