20:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывшему руководству Татфондбанка нашли новое дело
СКР усмотрел преднамеренное банкротство кредитной организации.
Спустя три года после банкротства Татфондбанка (был вторым по величине в Татарстане) Следственный комитет России (СКР) возбудил третье уголовное дело в отношении бывшего руководства кредитного учреждения. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и фальсификации отчетности банка. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. В настоящий момент суд в Казани уже рассматривает дело
О возбуждении нового дела, связанного с деятельностью Татфондбанка, в четверг сообщил СКР. Расследование ведется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Фигурантов в деле пока нет, оно возбуждено в отношении «неустановленных лиц», сообщили «Ъ» в
Факты преступлений были выявлены в ходе трехгодичной проверки. По версии следствия, в 2015—2016 годах «должностные лица из руководства Татфондбанка совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения».
В частности, «активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков», сообщили в СКР.
Напомним, Татфондбанк был вторым по величине кредитным учреждением Татарстана, занимал 42-е место в банковской системе РФ, контролировался властями республики. Проблемы у банка начались в конце 2016 года. Тогда ЦБ ввел временную администрацию в банке, а уже 3 марта 2017 года отозвал лицензию (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). Кредитная организация была признана банкротом.
В марте 2017 года был задержан бывший председатель правления Татфондбанка (на тот момент депутат Госсовета Татарстана) Роберт Мусин. Изначально господину Мусину также были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Однако впоследствии эти претензии были сняты. Также господин Мусин был отпущен из СИЗО под домашний арест. Сейчас ему предъявлено обвинение только в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
В настоящий момент завершается расследование еще одного дела, связанного с родственной банку инвесткомпанией «ТФБ-финанс».
По делу проходят бывшие заместители Роберта Мусина Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ООО «ТФБ-финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций компании, начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-финанс», начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев.
Как считает следствие, они похитили средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд руб. «Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома», — отметили в следственном управлении.
Кирилл Антонов, Казань