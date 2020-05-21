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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшему руководству Татфондбанка нашли новое дело

СКР усмотрел преднамеренное банкротство кредитной организации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Спустя три года после банкротства Татфондбанка (был вторым по величине в Татарстане) Следственный комитет России (СКР) возбудил третье уголовное дело в отношении бывшего руководства кредитного учреждения. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и фальсификации отчетности банка. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. В настоящий момент суд в Казани уже рассматривает дело экс-главы банка Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 млрд руб. Также завершается расследование дела о махинациях в родственной банку инвесткомпании «ТФБ-финанс». По новому делу обвинения пока никому не предъявлены.

О возбуждении нового дела, связанного с деятельностью Татфондбанка, в четверг сообщил СКР. Расследование ведется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Фигурантов в деле пока нет, оно возбуждено в отношении «неустановленных лиц», сообщили «Ъ» в пресс-службе республиканского следственного управления.

Уголовное дело инициировало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим обанкротившегося кредитного учреждения.
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Факты преступлений были выявлены в ходе трехгодичной проверки. По версии следствия, в 2015—2016 годах «должностные лица из руководства Татфондбанка совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения».

В частности, «активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков», сообщили в СКР.

Как полагают следователи, в итоге банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд руб.

Напомним, Татфондбанк был вторым по величине кредитным учреждением Татарстана, занимал 42-е место в банковской системе РФ, контролировался властями республики. Проблемы у банка начались в конце 2016 года. Тогда ЦБ ввел временную администрацию в банке, а уже 3 марта 2017 года отозвал лицензию (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). Кредитная организация была признана банкротом.

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В марте 2017 года был задержан бывший председатель правления Татфондбанка (на тот момент депутат Госсовета Татарстана) Роберт Мусин. Изначально господину Мусину также были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Однако впоследствии эти претензии были сняты. Также господин Мусин был отпущен из СИЗО под домашний арест. Сейчас ему предъявлено обвинение только в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Объем уголовного дела составил 517 томов. По сообщению СКР, действия господина Мусина нанесли ущерб банку в размере 53 млрд руб. С августа прошлого года его дело рассматривается в Вахитовском райсуде. Процесс затянулся из-за ситуации с коронавирусом.
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В настоящий момент завершается расследование еще одного дела, связанного с родственной банку инвесткомпанией «ТФБ-финанс».

По делу проходят бывшие заместители Роберта Мусина Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ООО «ТФБ-финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций компании, начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-финанс», начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев.

Как считает следствие, они похитили средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд руб. «Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома», — отметили в следственном управлении.

Кирилл Антонов, Казань

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