В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции.
Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.
Накануне, 21 мая, в России было 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 мая — 8 764 случая.
В Москве за сутки зарегистрированы 2 988 новых случаев, общее число диагнозов в столице достигло 158 207. Выздоровели за сутки 2 900 пациентов.
На Московскую область пришлись 824 новых случая заболевания коронавирусом, на
В Челябинской области, ХМАО и Якутии выявлены по 80 новых случаев, в Туве и Новосибирской области — по 79, во Владимирской области — 77, в Татарстане — 75, в Самарской и Омской областях, Алтайском крае — по 74, в
В Марий Эл коронавирус нашли еще у 37 человек, в Мордовии — у 36, в Коми — у 35, в Вологодской области и Калмыкии — по 34 новых диагноза, в Орловской области — 32, в Архангельской области и Адыгее — по 30, в Хакасии и Амурской области — по 23, в Новгородской области — 22, в Томской области — 21, в Чечне — 20, в Псковской и Курганской областях — по 19, в Камчатском крае — 18, в Крыму — 15, в Удмуртии — 14, в Костромской области — 13, в Кемеровской области — 12, в