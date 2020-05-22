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10:40 (мск), источник: Интерфакс

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки — самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России, следует из данных оперативного штаба.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 249+150
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело99 825+7 144
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 107 572+96 105
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось333 032+4 664
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 952 490+43 909
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
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Источник: РИА "Новости"

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции.

Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

Накануне, 21 мая, в России было 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 мая — 8 764 случая.

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Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 2 988 новых случаев, общее число диагнозов в столице достигло 158 207. Выздоровели за сутки 2 900 пациентов.

На Московскую область пришлись 824 новых случая заболевания коронавирусом, на Санкт-Петербург — 389, на Нижегородскую область — 202, на Красноярский край — 150, на Ростовскую область — 138, на Свердловскую область — 135, на Калужскую область — 127, на Пензенскую область — 110, на Дагестан — 109, на Брянскую область — 105, на Ярославскую область — 103, на Рязанскую область — 94, на Краснодарский край — 92, на Тульскую область — 91, на Башкортостан — 90, на Чувашию — 90, на Волгоградскую область — 89, на ЯНАО — 87, на Саратовскую область — 84, на Тамбовскую и Иркутскую области — по 83, на Белгородскую область — 82, на Курскую область — 81.

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В Челябинской области, ХМАО и Якутии выявлены по 80 новых случаев, в Туве и Новосибирской области — по 79, во Владимирской области — 77, в Татарстане — 75, в Самарской и Омской областях, Алтайском крае — по 74, в Кабардино-Балкарии — 71, в Кировской и Ульяновской областях — по 70, в Северной Осетии — 69, в Хабаровском крае — 65, в Липецкой области — 64, в Воронежской области — 55, в Ленинградской области — 54, в Смоленской, Тюменской и Мурманской областях, Ставропольском крае — по 53, в Пермском крае — 51, в Ивановской области и Бурятии — по 48, в Приморском крае — 47, в Астраханской и Оренбургской областях — по 45, в Ингушетии — 44, в Калининградской области — 41, в Тверской области — 39, в Забайкальском крае — 38.

В Марий Эл коронавирус нашли еще у 37 человек, в Мордовии — у 36, в Коми — у 35, в Вологодской области и Калмыкии — по 34 новых диагноза, в Орловской области — 32, в Архангельской области и Адыгее — по 30, в Хакасии и Амурской области — по 23, в Новгородской области — 22, в Томской области — 21, в Чечне — 20, в Псковской и Курганской областях — по 19, в Камчатском крае — 18, в Крыму — 15, в Удмуртии — 14, в Костромской области — 13, в Кемеровской области — 12, в Карачаево-Черкесии — 11, в Карелии — 8, в Республике Алтай и Сахалинской области — по 4, в Магаданской области — 3, в Ненецком АО, Еврейской АО и Севастополе — по 1.

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