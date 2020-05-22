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20:07 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Только пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, входят в официальную статистику, больные, у которых выявлена пневмония при КТ-исследовании, включаются в статистику только после повторного обследования на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 159 674+112 297
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось335 418+5 602
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 985 656+61 425
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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Источник: РИА Новости

«В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

При этом пациенты с диагнозом ОРВИ в официальную статистику не включаются, хотя Минздрав давал рекомендацию применять при ОРВИ такие подходы в части организации медицинской помощи, как и при COVID-19, пояснили в пресс-службе.

«За апрель месяц от коронавирусной инфекции умер 1141 человек», — уточнили в пресс-службе.

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