В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19

«В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
При этом пациенты с диагнозом ОРВИ в официальную статистику не включаются, хотя Минздрав давал рекомендацию применять при ОРВИ такие подходы в части организации медицинской помощи, как и при COVID-19, пояснили в пресс-службе.
«За апрель месяц от коронавирусной инфекции умер 1141 человек», — уточнили в пресс-службе.