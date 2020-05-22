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13:21 (мск), источник: ТАСС

Пассажирский самолет разбился в Пакистане. На его борту было около 100 человек

ИСЛАМАБАД, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» разбился в пятницу недалеко от города Карачи (провинция Синд). Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании, на борту находились 107 человек.

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При этом телеканал Geo TV приводит другие данные, согласно которым на борту находились семь членов экипажа и 91 пассажир.

Отмечается, что воздушное судно направлялось в аэропорт Карачи из города Лахор провинции Пенджаб.

На место катастрофы прибыли военные и спасатели.

Во время загрузки произошла ошибка.
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