Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez— Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020
13:21 (мск), источник: ТАСС
Пассажирский самолет разбился в Пакистане. На его борту было около 100 человек
ИСЛАМАБАД, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» разбился в пятницу недалеко от города Карачи (провинция Синд). Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании, на борту находились 107 человек.
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