17:52 (мск), источник: РИА Новости
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В рамках режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики поступили данные о том, что вооруженные боевики скрываются в лесу к северу от поселка Гоксув.
При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты.
«Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.
Во время операции один боец спецназа получил ранение, пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы.
«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности».
В районе спецоперации проводятся
* Террористическая организация, запрещенная в России.