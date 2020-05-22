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17:52 (мск), источник: РИА Новости

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Источник: РИА Новости

В рамках режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики поступили данные о том, что вооруженные боевики скрываются в лесу к северу от поселка Гоксув.

При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты.

«Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Во время операции один боец спецназа получил ранение, пострадавших среди мирных жителей нет.

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На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы.

«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности».

В районе спецоперации проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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