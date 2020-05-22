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18:18 (мск), источник: РИА Новости

При крушении самолета в Пакистане выжили два человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — РИА Новости. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.

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«Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета “Пакистанских международных авиалиний” чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других», — написал в Twitter пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.

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В свою очередь, газета Dawn сообщила, что находившийся на борту президент Банка Пенджаба Зафар Масуд выжил.

Аэробус направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.

Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом, на борту находился 91 человек.

Сведений о погибших на земле пока нет.

На место крушения прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они оказывают помощь гражданской администрации.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале расследования.

Во время загрузки произошла ошибка.
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