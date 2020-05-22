При крушении самолета в Пакистане выжили два человека

18:18 (мск), источник: РИА Новости
«Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета “Пакистанских международных авиалиний” чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других», — написал в Twitter
В свою очередь, газета Dawn сообщила, что находившийся на борту президент Банка Пенджаба Зафар Масуд выжил.
Аэробус направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.
Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом, на борту находился 91 человек.
Сведений о погибших на земле пока нет.
На место крушения прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они оказывают помощь гражданской администрации.