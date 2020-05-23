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00:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Северодвинске у сотрудников оборонных предприятий массово выявлен COVID-19

За последние сутки в Северодвинске подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 23.05
Инфицировано326 448+8 894
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Источник: Агентство «Москва»

Большинство из заразившихся — работники оборонных предприятий города. Всего в Северодвинске с начала эпидемии заразились 276 человек, что на 47% выше, чем в среднем по региону.

«В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — сказал на совещании по эпидемиологической ситуации в регионе врио губернатора области Александр Цыбульский.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, исходя из количества заразившихся в городе, речь уже идет о не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении очага инфекции. В правительстве не уточнили, на каких именно предприятиях города были выявлены случаи заражения.

По последним данным, в Архангельской области подтверждено 888 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека.

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