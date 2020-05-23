В Северодвинске у сотрудников оборонных предприятий массово выявлен COVID-19

Большинство из заразившихся — работники оборонных предприятий города. Всего в Северодвинске с начала эпидемии заразились 276 человек, что на 47% выше, чем в среднем по региону.
«В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — сказал на совещании по эпидемиологической ситуации в регионе врио губернатора области Александр Цыбульский.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, исходя из количества заразившихся в городе, речь уже идет о не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении очага инфекции. В правительстве не уточнили, на каких именно предприятиях города были выявлены случаи заражения.
По последним данным, в Архангельской области подтверждено 888 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека.