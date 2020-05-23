Два человека погибли в результате пожара в больнице города Зеленодольска, двое пострадали. Эвакуированы 88 человек. Возгорание ликвидировано. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. pic.twitter.com/0MbnNK50kn— Телеканал 360° (@360tv) May 22, 2020
00:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Появилось видео с места пожара в российской больнице
Появилось видео с места пожара в больнице Зеленодольска, Татарастан, в результате которого погибли три человека, еще четверо пострадали. Запись опубликовал