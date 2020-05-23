В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России, большинство из них — в Москве (3190), Московской области (846) и
За сутки с 21 на 22 мая в стране выявили 8894 новых инфицированных в 84 регионах. Было зафиксировано 150 летальных исходов, 7144 человека полностью выздоровели.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну может ожидать вторая волна коронавируса. По его словам, она ожидается с октября по ноябрь. После этого главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. Как отметила специалист это обусловлено законом эпидемического процесса.