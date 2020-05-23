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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 388+139
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело107 936+8 111
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 225 916+104 277
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось338 431+5 108
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело2 067 574+106 288
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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Источник: Агентство «Москва»

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России, большинство из них — в Москве (3190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). При этом за сутки 139 человек скончались, 8111 излечились.

За сутки с 21 на 22 мая в стране выявили 8894 новых инфицированных в 84 регионах. Было зафиксировано 150 летальных исходов, 7144 человека полностью выздоровели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну может ожидать вторая волна коронавируса. По его словам, она ожидается с октября по ноябрь. После этого главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. Как отметила специалист это обусловлено законом эпидемического процесса.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется
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