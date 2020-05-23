В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 335 882. При этом у 42% новых пациентов с COVID-19 заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве, там за сутки число больных COVID-19 выросло на 3190. В Московской области прибавилось 846 пациентов с коронавирусом, в
Выписаны после коронавирусной инфекции еще 8111 человек. При этом в Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. Всего в стране выздоровели 107 936 пациентов с COVID-19.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (161 397), Московская область (32 653),
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338 000 человек умерли.
Дарья Коржова