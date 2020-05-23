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16:26 (мск), источник: ТАСС

Установлены еще двое подозреваемых в размещении фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи установили еще двух подозреваемых в размещении фото нацистов на акции «Бессмертный полк». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик», — сообщила Петренко.

Второй подозреваемый — Даниил Шестаков из Перми — разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. Таким образом, по делу о реабилитации нацизма проходят шесть человек. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Петренко добавила, что Шестаков является участником несанкционированных акций. Он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности за угрозу убийством. Эль-Айюби был ранее судим за кражу. У подозреваемых проведены обыски.

16 мая представитель СК сообщила, что установлены личности четырех человек, размещавших фото нацистских преступников: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном. Все они состояли в одних группах в социальных сетях.

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