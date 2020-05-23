20:34 (мск), источник: Интерфакс
Депутат Рады Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы «Доверие» Валерий Давыденко.
Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива написал в своём
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил гибель депутата.
«Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии», — сказал Геращенко агентству «Интерфакс-Украина».
47-летний Валерий Давыденко — украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013−2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 — член депутатской группы «Доверие». Член комитета по вопросам экономического развития.