В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады

«Предварительная версия — самоубийство», — написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.
Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева. «Также там лично находятся глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко», — сообщил он.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы», — написал Геращенко на своей странице в фейсбуке.
Полиция проинформировала, что 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большая Васильковская. «В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102», — говорится в пресс-релизе.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством руководителя столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко. Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
47-летний Валерий Давыденко — украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013−2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 — член депутатской группы «Доверие». Член комитета по вопросам экономического развития. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию «Блок Петра Порошенко», работал в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений.