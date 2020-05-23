22:26 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Захватчик банка «вооружился» вином
Что известно об инциденте в отделении
Чуть менее двух часов потребовалось полиции, чтобы от переговоров перейти к штурму захваченного отделения
Середина дня субботы, центр Москвы,
При этом, как рассказали «Ъ FM» в
Как выяснилось, это некий Федор Пименов, который потом решил транслировать захват заложников и банка в Instagram. Злоумышленник, забаррикадировав главный вход стульями, принялся ходить по отделению из угла в угол, периодически прикладываясь к принесенной бутылке вина и выкуривая сигарету за сигаретой. Вокруг банка тем временем выставили оцепление. Полицейские были на месте уже через несколько минут, почти сразу приехал и СОБР.
Непонятно было, кем является захватчик — сначала появилась информация, что он курьер и якобы одет в зеленую куртку Delivery Club. Но в беседе с «Ъ FM» представитель компании опроверг эту информацию. Как рассказали «Ъ» дежурившие в оцеплении полицейские, к банку отправили переговорщика.
Но время шло, с каждой минутой все наблюдавшие за трансляцией захвата в прямом эфире Instagram понимали, что злоумышленник едва ли опасен. Он тем временем уже принялся рассуждать о космосе и Боге. Полицейские вновь спросили его о требованиях. Когда Барышников дал очередной пространный ответ, начался штурм.
Героем этого штурма в соцсетях окрестили некоего мужчину в пиджаке. Как следует из различных видеозаписей, он стоял у черного входа в отделение банка, и, как только была дана команда для начала штурма, он несколько раз с силой дернул дверь, и та распахнулась настежь. Тогда в освободившийся проход ринулись спецназовцы. Официальный представитель московского главка МВД Владимир Васенин так выскажется об этой операции:
В результате проведения четко спланированной операции сотрудниками полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Люди, которые находились в помещении, освобождены.
Кто-товышел сам, кого-топомогли вывести полицейские.
Злоумышленник задержан, единственный заложник спасен, Ольга Бузова осталась дома. Оцепление начали снимать. И тут стали раскрываться подробности случившегося. Так, выяснилось, что Барышников не был курьером Delivery Club, а его куртка была обычной зеленой джинсовкой, которую поначалу даже полицейские спутали с формой службы доставки.
У выросшей за последнее время популярности нашего сервиса появилось весьма неожиданное последствие — мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя в реальности он не имеет к нам никакого отношения.
«Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны.
Понять мотивы Барышникова полицейским сразу не удалось. По данным СМИ, когда его привезли на допрос, оказалось, что он слишком пьян, чтобы нормально отвечать на вопросы. Мужчину в итоге отправили на экспертизу, потому что появились сомнения в адекватности злоумышленника. Следователи уже завели уголовное дело о захвате заложников. Впрочем, заключение, возможно, не новинка для Барышникова — по некоторой информации, он уже был судим за угон и грабеж. Зато подготовился к захвату он нетривиально. По данным СМИ, вместо взрывного устройства, в его рюкзаке нашли две пачки «Доширака» и складной нож.
Уголовное дело возбуждено по ст. 206 УК РФ. За захват заложников преступнику может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, если следствие не обнаружит
Глеб Силко, Ольга Сергиенко