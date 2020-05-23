23 мая, источник: ТАСС
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/ — Число умерших в городе достигло почти двух тысяч.
Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 1 993 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.