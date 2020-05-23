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23 мая, источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/ — Число умерших в городе достигло почти двух тысяч.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 271 047+101 143
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось340 196+4 203
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 087 336+96 214
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: РИА "Новости"

Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 1 993 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

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